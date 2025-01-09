"Кайрат" избавится от "Казахского Холанда"? У него один гол в КПЛ-2024

Нападающий молодежной сборной Казахстана Ян Труфанов оказался вне основного состава "Кайрата" на первый сбор в 2025 году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему форвард не востребован в алматинском клубе.

"Казахский Холанд"

Ян заставил заговорить о себе еще в феврале 2021 года. На "Кубке Развития" в Минске юноша забил пять голов, в частности, оформил хет-трик в ворота сборной Молдовы. Достаточно внушительные габариты для такого возраста и умелая игра в штрафной очаровала местных белорусских комментаторов, которые назвали Труфанова "Казахским Холандом". В том же 2021 году Труфанов начал привлекаться к матчам "Кайрат-Жастар".

В основе "Кайрата" Труфанов начал проявлять себя по-настоящему ярко в 2023 году: тогда он забил четыре гола в КПЛ и Кубке Казахстана, эффективно используя свои шансы при выходе на замену. Но уже тогда Кирилл Кекер, возглавлявший "Кайрат", весьма категорично высказывался о недостатках форварда:

"Мы слишком много разговариваем о людях, которые в принципе этого не заслуживают. Знаете, во всем мире очень много молодых и талантливых футболистов, у которых есть предпосылки стать хорошими футболистами. Но не все они в силу различных причин реализуют свой потенциал. На данный момент те, кто у нас есть - с ними меньше проблем. Проблемы возникают не только в футбольном плане, но и в бытовом. Молодым игрокам нужно учиться быть профессионалами. Это сложно. Многие из них не хотят делать шаг в сторону профессионализма".

Поймал звезду?

По слухам, Труфанов после первых успехов в "Кайрате" стал меньше работать на тренировках и уже тогда нацеливался уехать в зарубежный чемпионат. Но в действительности все получилось иначе. Сезон-2024 он начал в качестве игрока ротации и выходил крайне редко в основе "Кайрата". В поисках игровой практики приходилось играть за молодежный состав в первой лиге.

Летом Труфанова отдали в аренду в "Женис", но и там он не выдержал конкуренцию и сыграл суммарно 56 минут во всех турнирах. При этом Ян регулярно выступал за молодежную сборную Казахстана в отборе Евро и даже забил победный гол в ворота сборной Шотландии.

Это конец?

Очевидно, что у Труфанова есть отличные задатки, но пока не хватает озвученного Кекером профессионализма и ментальности. Показательно, что сразу при двух тренерах - Александре Кержакове и Рафаэле Уразбахтине нападающий оказался не востребован.

Сейчас Труфанов не включен в состав "Кайрата" на зимние сборы, зато туда попали другие юные форварды, включая Дастана Сатпаева, который прошел просмотр в "Челси". Похоже, алматинцы не рассчитывают на 20-летнего футболиста и после неудачного сезона-2024 не факт, что нападающий найдет себе клуб даже из подвала КПЛ.

Сумеет ли Труфанов переломить ситуацию и реализовать свой талант на деле, или станет очередным казахстанским футболистом, растворившимся на фоне огромных ожиданий?

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