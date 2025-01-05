"Кайрат" получил усиление на зимние сборы

Алматинский "Кайрат" объявил состав на первый и второй сбор перед сезоном-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С 5 по 24 января алматинцы будут готовится на собственной базе, а с 25 января по 15 февраля чемпионы КПЛ-2024 проведут сборы в Белеке (Турция), где сыграют ряд контрольных матчей.

К сезону будут готовится следующие игроки:

Вратари: Темирлан Анарбеков, Ильдар Мендыгалиев, Шерхан Калмурза, Данила Буч;

Защитники: Лука Гадрани, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Дамир Касабулат, Александр Широбоков, Лев Кургин, Еркин Тапалов, Султан Аскаров, Александр Мрынский;

Полузащитники: Гиорги Зариа, Валерий Громыко, Офри Арад, Юг Станоев, Адилет Садыбеков, Олжас Байбек, Рамазан Каримов, Абулхайыр Абдрахманов;

Нападаюшие: Жоао Пауло, Жоржиньо, Элдер Сантана, Дастан Сатпаев, Артем Литош, Рамазан Багдат, Исмаил Бекболат;

Главный тренер: Рафаэль Уразбахтин.

Напомним, "Кайрат" в сезоне-2024 завоевал золотые медали чемпионата Казахстана.