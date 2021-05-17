"Кайрат" ищет замену Шпилевскому, "Астана" уходит в отрыв, "Ордабасы" играет без лидера. Обзор 11-го тура КПЛ

Перед грядущим очным противостоянием "Астаны" и "Кайрата" отрыв между двумя казахстанскими грандами вырос до 12 очков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о состоянии лидеров и других интригах OLIMBET-чемпионата Казахстана по итогам 11-го тура.

"Кайрат" вызвал гнев болельщиков, за "Астану" играют фарт и кураж Томасова

Очередной выезд на запад для "Кайрата" получился крайне неудачным. Несмотря на возвращение лидеров - Вагнера и Дугалича - скромный "Акжайык" в предсказуемой, закрытой и контратакующей манере обыграл на своем сложном искусственном газоне действующих чемпионов. Объективно "Кайрату" снова не повезло с реализацией - был стопроцентный момент у Вагнера и попадание в штангу после удара Дугалича. "Акжайык" при этом реализовал свой по сути единственный реальный шанс.

Поражение в Уральске спровоцировало реакцию со всех сторон. Болельщики враждебно встретили игроков "Кайрата" после прилета в Алматы. Тем временем клуб, вероятно, отстранил от основы Адеринсолу Эсеолу и теперь уже реально задумался о смене главного тренера, среди основных кандидатов - Сергей Ребров (близок к уходу из "Ференцвароша") и Сергей Игнашевич (не так давно покинул московское "Торпедо").

Лидер чемпионата "Астана" вновь не показала какой-то выдающийся футбол, но свои три очка добыла. Марин Томасов забил шестой гол в сезоне и позволил столичному клубу уйти в отрыв от конкурентов. Но за призмой результатов скрываются некоторые игровые трудности "Астаны", в матчах с "Шахтером", "Таразом" и "Жетысу" соперники "прощали" команду Андрея Тихонова, ведь в каждой из этих встреч счет вполне мог быть ничейным.

"Тобол" не дожал "Ордабасы", "Тараз" снова проиграл

Два претендента на медали так и не выявили победителя в очной дуэли, хотя "Тобол" был близок к уже фирменной минимальной победе. "Ордабасы" наконец проявил характер, даже в условиях удаления своего игрока (Александр Клещенко получил красную карточку на 80-й минуте) и загадочного отсутствия лучшего бомбардира Жоао Пауло. Но игровые проблемы "Ордабасы" никуда не исчезли, команда по-прежнему выглядит не очень хорошо функционально и слабо атакует позиционно.

"Тараз" после обидных поражений от "Тобола" и "Астаны" отправился на выезд к воспрянувшему "Атырау". Противостояние армянских тренеров Арама Восканяна и Вардана Минасяна получилось равным, но "Таразу" уже сейчас не хватает ресурсов и глубины состава. Из тура в тур "Тараз" играет с обоймой в 13-14 игроков, при этом вариативности в атаке нет, молодым Караману и Жумабеку не хватает класса, стабильности и опыта, хотя они, безусловно, работают на поле без остатка.

Сергеев тащит "Актобе", "Турану" снова дали пенальти, "Кызыл-Жар" уничтожил "тики-таку" Благоевича

"Актобе" по-прежнему не нашел нового главного тренера, и если с безнадежным аутсайдером "Жетысу" команда сыграла эмоционально сильно, то вот с более упертым "Кайсаром" было необходимо показать что-то больше, кроме настроя. "Красно-белых" вновь выручил лучший бомбардир лиги Игорь Серегеев, но чем ниже положение "Актобе", тем выше шансы, что форвард найдет себе более успешный и выстроенный клуб.

Очередной малособытийный и крайне непрезентабельный футбол выдал "Шахтер", но и соперник в лице "Турана" ему в этом сильно помог. Возможно, самый монотонный матч тура закончился победой команды из Туркестана благодаря пенальти, назначение которого вновь вызывает вопросы. Но "Шахтеру" так или иначе стоит подумать именно о своей игре, даже сам Магомед Адиев отметил, что команде не хватает финальных решений в атаке при многочисленных подходах.

Достаточно предсказуемым получился итог матча "Кызыл-Жар" - "Каспий". КПЛ - это лига силового, закрытого футбола с большим влиянием стандартов. "Кызыл-Жар" Андрея Карповича показывает именно такую игру и абсолютно не удивительно, что его команда разобралась с "Каспием". Увы, но постоянный контроль мяча, комбинационный стиль, который старается поставить Благоевич, часто не работает в условиях чемпионата Казахстана. Такие крепкие и рациональные команды, как "Кызыл-Жар", разбивают весь стиль "тики-таки" простыми и надежными решениями. Петропавловцы забили после шальной контратаки и розыгрыша аута, итог - 2:0.

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