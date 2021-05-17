Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Кайрат" отправил Эсеолу в первую лигу

29-летний футболист поиграет в "молодежке".

"Кайрат" отправил Эсеолу в первую лигу
Адеринсола Эсеола. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
4

Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола переведен в команду "Кайрат-Жастар", выступающую в первой лиге. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

По данным паблика, данное решение приняли совместно тренерский штаб и руководство алматинского клуба. 

"И вроде нечему удивляться, учитывая уровень игры, которую на протяжении последнего года показывает украинский нападающий. Если бы не одно забавное обстоятельство: 28 июня Эсеоле стукнет уже тридцатник. А тут "молодежка"…", - пишет канал.

Напомним, что после 11 туров КПЛ "Кайрат" идет на четвертом месте, отставая от лидирующей "Астаны" на 12 очков. По слухам, в команде ищут замену главному тренеру Алексею Шпилевскому.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:46
Футбол

"Кайрат" ищет замену Шпилевскому, "Астана" уходит в отрыв, "Ордабасы" играет без лидера. Обзор 11-го тура КПЛ
Сегодня
12:15
Футбол

Томасов и Тихонов из "Астаны" признаны лучшими футболистом и тренером КПЛ в апреле
Сегодня
11:01
Футбол

"Отпусти меня, начальник". "Туран" поможет болельщикам отпроситься с работы на футбол
Сегодня
09:50
Футбол

Стабильный лидер "Астаны", фартовый защитник "Акжайыка" и форвард из "Актобе". Символическая сборная 11-го тура КПЛ-2021
Сегодня
09:18
Футбол

"Кайрат" сделал бесплатным вход на первый домашний матч после коронавируса
Сегодня
09:01
Футбол

"Кайрат" отправил Эсеолу в первую лигу
Вчера
22:31
Футбол

Шедевр игрока "Атырау", мяч Томасова и "парашют" в ворота "Кайрата". Какой лучший гол 11-го тура КПЛ?
Вчера
22:10
Футбол

"Мы хотели пойти навстречу клубу". Кенесов - о закрытии "Иртыша", премиальных от "Астаны" за победу над "Кайратом" и переходе в "Кайсар"
Вчера
21:21
Футбол

Гол капитана "Астаны" в третий раз признан лучшим в КПЛ-2021
Вчера
18:06
Футбол

Фанаты встретили футболистов "Кайрата" в аэропорту после поражения от "Акжайыка"
Вчера
16:51
Футбол

Вратарь "Астаны" довел сухую серию в КПЛ до 500 минут
Вчера
15:33
Футбол

Дни Шпилевского сочтены? Инсайдер сообщил об интересе "Кайрата" к Сергею Игнашевичу
Вчера
12:10
Футбол

"Мы ждем свежей крови". Наставник "Ордабасы" - о том, как команда отобрала очки у "Тобола"
Вчера
08:49
Футбол

"Чемпионская интрига постепенно сходит на нет". Отмечено уверенное лидерство "Астаны" в КПЛ
Вчера
00:40
Футбол

"Мы не смотрим на "Кайрат", у нас самих есть проблемы". Тихонов - о травме Аймбетова, уходе футболиста "Астаны" и лидерстве в КПЛ
15 мая
22:37
Футбол

Лучший бомбардир "Ордабасы" устроил саботаж. Известны причины
15 мая
20:54
Футбол

"Тараз" проиграл третий матч подряд, "Атырау" взял три очка
15 мая
18:50
Футбол

"Ордабасы" забил в меньшинстве и отобрал очки у "Тобола"
15 мая
18:31
Футбол

"Вините меня, но не позволю оскорблять моих футболистов". Шпилевский сделал заявление после поражения "Кайрата"
15 мая
16:54
Футбол

"Кызыл-Жар" всухую обыграл "Каспий" и догнал "Кайрат"
15 мая
16:16
Футбол

Спортивному директору клуба КПЛ запретили посещать матчи. Известна причина
15 мая
13:25
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" и "Астаны" назвал лучшего тренера в карьере и сравнил их уровень с клубом РПЛ
15 мая
10:33
Футбол

В Европе заговорили о поражении "Кайрата" от "Акжайыка" и преемнике Шпилевского
15 мая
10:14
Футбол

"Немножко повезло". Тихонов - о победе над "Жетысу", игре без нападающего и отсутствии Арояна
15 мая
09:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Тобол" и еще двух игр 11-го тура КПЛ
14 мая
23:15
Футбол

Стали известны подробности контракта футболиста "Астаны" с испанским клубом
14 мая
21:52
Футбол

"Астана" выиграла девятый матч и оторвалась от "Кайрата" на 12 очков в КПЛ
14 мая
21:08
Футбол

Испанский футболист раскрыл подробности перехода в "Астану"
14 мая
20:41
Футбол

"На ровном месте был назначен пенальти". Тренер "Шахтера" высказался о поражении от дебютанта КПЛ
14 мая
19:54
Футбол

"Актобе" избежал поражения от "Кайсара". Спас лучший бомбардир КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика