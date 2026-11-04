"Кайрат", "Елимай" и даже "Ордабасы" в поиске. Сколько клубов КПЛ зимой сменят тренера?

Чемпионат Казахстана-2026 завершен, но для руководителей клубов, напротив, работа только начинается, и прежде всего многие должны определиться с позицией главного тренера.

Корреспондент Vesti.kz провел ревизию по клубам КПЛ и выяснил, кто уже готов к смене наставника, у кого нет окончательного решения и какие из клубов доверяют своим нынешнем тренерам.

"Тобол", "Астана", "Алтай" и "Атырау" за стабильность

Количество команд КПЛ, у которых есть кредит доверия к нынешним тренерам, действительно невелик. "Тобол" продлил контракт с Мирославом Ромащенко, несмотря на смену руководства и владельца. В этом решении есть логика, поскольку периодически "Тобол" при Ромащенко показывал интересный футбол и давал результат, но стабильности не хватало. Теперь бывшему помощнику Станислава Черчесова дают полноценные зимние сборы и возможность формировать команду под себя.



Также среди топ-клубов КПЛ не должен переживать за свое место Григорий Бабаян. Другое дело, что в "Астане" по-прежнему нет конкретики по поводу нового инвестора. Но если клуб все-таки стабилизирует свое финансовое положение, Бабаян наверняка поведет столичную команду в новый сезон.

"Атырау" и "Алтай" сохранили место в высшем дивизионе лишь в последнем туре, однако оба клуба и не думают менять тренеров. Опытнейший Вахид Масудов проделал монументальную работу в Усть-Каменогорске и сумел не только вернуть клуб в элиту, но и сохранить его там. В то время как Самат Смаков, подобрав "Атырау" посреди сезона, хочет полноценно выстроить команду в будущем году и показать, что его тренерские амбиции заключаются не только в ярких пресс-конференциях.

Период раздумий для "Иртыша", "Улытау", "Каспия" и "Кызылжара"

Команды из середины таблицы и ближе к аутсайдерам находятся в полярных настроениях. "Улытау" и "Каспию" вроде бы нет смысла что-то менять, но, с другой стороны, видят ли они дальнейший прогресс с Нуркеном Мазбаевым и Русланом Эсатовым соответственно? Такими вопросами, возможно, задаются и в руководстве этих клубов.

"Иртыш" на днях опроверг информацию об уходе Ерлана Шойтымова, но есть ли уверенность, что это решение будет актуально хотя бы до нового года? Нет, поскольку в Павлодаре порой все развивается стремительно и хаотично.

В "Кызылжаре" неожиданно возникли разногласия между руководством и тренером. Союз Виталия Жуковского и Алишера Апсалямова, судя по публичным заявлениям белорусского тренера, дал трещину. Пока никаких заявлений от клуба нет, поэтому отставка Жуковского тут не исключена.

"Ордабасы" в гонке за топ-тренером, "Кайрат" и "Актобе" в поиске правильных решений

Андрей Мартин может сделать сезон "Ордабасы" историческим, оформив "золотой дубль". Но даже такие достижения не гарантируют ему работу на будущий сезон в Шымкенте. Огромное количество слухов касательно поиска "Ордабасы" нового, более статусного тренера под еврокубки - это не выдумки, а реальность.

Относительно поиска тренера в "Кайрате" после ухода Уразбахтина мы уже рассуждали. Если кратко, у алматинцев ориентир на европейского специалиста, помощником которого станет нынешний исполняющий обязанности главного тренера Жора Арутюнян.

Тем временем в, по ощущениям, нет четкой позиции ни по игрокам, ни по тренеру. С одной стороны,глобально не провалился, но тут вдруг возникла проблема уже у самого тренера - ему предстоит сделать тяжелую операцию на колено. Пока все идет к тому, что "Актобе" вновь придется искать нового тренера, хотя там есть сомнения и к другим позициям, ведь есть слухи и об уходе спортивного директора Марат Хайруллина. "Женис" вернулся к Демченко, "Окжетпес" зависит от Алюетова, "Елимай" нашел замену Карповичу?

Столичный "Женис" пережил сложный сезон, который во многом спровоцирован изначально странным решением. Уход Андрея Демченко после крепкого прошлого года выглядел противоречиво, но клуб решил сделать ставку на Али Алиева. Однако и ему не дали доработать даже сезон, сменив казахстанского специалиста по сути ради одного матча - полуфинала Кубка. Чуда не случилось: Владимир Слишкович, похоже, довольно быстро разочаровал "Женис" и покинул клуб.

Сейчас большинство инсайдов по поводу "Жениса" сводятся к одному - клуб возвращает Демченко. К слову, украинский специалист за этот период напротив провел плодотворную работу в Грузии, где добился исторического достижения с "Иберией". Он вывел команду в общий этап Лиги конференций, "Иберия" стала первым представителем Грузии за 22 года, которому удалось выйти в основной этап еврокубкового турнира.

"Окжетпес" ждет финала Кубка Казахстана с таким же трепетом, как его участники. Ведь эта игра может обеспечить клубу путевку в еврокубки. Но даже абстрагируясь от этого, четвертое место команды из Кокшетау - это отличное достижение главного тренера Рината Алюетова. Молодому казахстанскому специалисту наконец удалось реализовать все свои идеи и он выдал поистине прорывной сезон. Естественно, Алюетов теперь интересен многим клубам КПЛ, но, судя по всему, на данный момент он настроен остаться в "Окжетпесе", что должно очень радовать руководство кокшетауского клуба.



Еще год назад в руководстве "Елимая" выражали абсолютное доверие к Андрею Карповичу и даже звучала фраза: "Мы хотим, чтобы он был нашим Сэром Алексом Фергюсоном". Увы, столь же продолжительной и успешной истории у Карповича с родным клубом не вышло. Хотя, три года в одной команде по современным меркам это очень внушительный срок и Карповичу действительно дали много времени и полномочий. Он добился относительного успеха - выхода в еврокубки, но выше планки не прыгнул.

Теперь "Елимай" пойдет по другому пути не только с новым тренером, но и руководством. Новый вектор в спортивном направлении может задать румынский специалист Константин Гэлкэ - его называют фаворитом на пост главного тренера семейского клуба.