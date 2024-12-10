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"Кайрат" договорился о трансфере бомбардира за 134 миллиона

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"Кайрат" договорился о трансфере бомбардира за 134 миллиона ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" договорился о трансфере португальского полузащитника люксембургского "Дифферданжа" Жоржиньо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Алматинский "Кайрат" договорился о трансфере португальского полузащитника люксембургского "Дифферданжа" Жоржиньо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

27-летний воспитанник "Браги" связан действующим контрактом с чемпионом Люксембурга и вероятнее всего, "Кайрат", ставший чемпионом КПЛ-2024 выплатит компенсацию за переезд футболиста в Казахстан.

В нынешнем сезоне Жоржиньо отметился 17 голами и десятью голевыми передачами в 19 матчах чемпионата, Кубка Люксембурга и квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает португальца в 250 тысяч евро (свыше 134 миллионов тенге).

Напомним, алматинцы в межсезонье уже расстались с рядом игроков и подписали футболиста сборной Казахстана Еркина Тапалова.

Межсезонье в КПЛ КПЛ Португалия Кайрат ФК Футбольные трансферы Люксембург

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