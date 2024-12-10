Моуринью предпочел другого футболиста Ламину Ямалю: подробности

Знаменитый тренер Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий "Фенербахче" рассказал, кто из игроков сборной Испании ему импонирует больше, чем вингер Ламин Ямаль, сообщают Vesti.kz.

"На чемпионате Европы люди только и говорили: "Ямаль, Ямаль, Ямаль". Он замечательный талант, но лично мне больше нравится Нико Уильямс. Я надеюсь, что все закончится тем, что он примерит белые цвета. Я большой фанат "Реала", - слова Моуринью приводит Cadena SER.

Ранее Уильямса связывали с возможным переходом в "Барселону". Однако летом этого года 22-летний вингер остался в составе "Атлетика" из Бильбао. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.

Добавим, что Ямаль был признан лучшим игроком мира до 21 года по версии France Football.