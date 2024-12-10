Моуринью предпочел другого футболиста Ламину Ямалю: подробности
Знаменитый тренер Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий "Фенербахче" рассказал, кто из игроков сборной Испании ему импонирует больше, чем вингер Ламин Ямаль, сообщают Vesti.kz.
Знаменитый тренер Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий "Фенербахче" рассказал, кто из игроков сборной Испании ему импонирует больше, чем вингер Ламин Ямаль, сообщают Vesti.kz.
"На чемпионате Европы люди только и говорили: "Ямаль, Ямаль, Ямаль". Он замечательный талант, но лично мне больше нравится Нико Уильямс. Я надеюсь, что все закончится тем, что он примерит белые цвета. Я большой фанат "Реала", - слова Моуринью приводит Cadena SER.
Ранее Уильямса связывали с возможным переходом в "Барселону". Однако летом этого года 22-летний вингер остался в составе "Атлетика" из Бильбао. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.
Добавим, что Ямаль был признан лучшим игроком мира до 21 года по версии France Football.
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