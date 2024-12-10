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Игрок сборной Казахстана заинтересовал европейский клуб

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Игрок сборной Казахстана заинтересовал европейский клуб ©ФК "Тобол"

Украинский клуб "Колос" проявляет интерес к вингеру сборной Казахстана и "Тобола" Исламу Чеснокову, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Украинский клуб "Колос" проявляет интерес к вингеру сборной Казахстана и "Тобола" Исламу Чеснокову, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

25-летний футболист, выступающий за "Тобол", связан с клубом контрактом еще на год. Поэтому потенциальным покупателям придется учитывать солидную компенсацию за его переход.

В прошедшем сезоне КПЛ уроженец Усть-Каменогорска отметился десятью забитыми голами.

Что касается "Колоса", команда завершила сезон 2023/24 на 11-й строчке и периодически принимает участие в квалификации еврокубков.

Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что у игрока было три предложения из Европы. Вероятно, он продолжит карьеру в "Астане".

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