Карпович сделал неожиданное заявление после победы "Елимая" над "Астаной"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:32
©ФК "Елимай"

Главный тренер "Елимая" Андрей Карпович прокомментировал победу своей команды над "Астаной" (1:0) в матче третьего тура чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz

"Была напряженная игра, после таких длительных пауз матчи бывают разные. Рад, что удалось победить и если говорить откровенно - нам повезло. Мы играли с хорошей командой, все знают набор исполнителей "Астаны". Мы рады победе, но я ребятам сказал, ничего еще по сути не сделано, это всего третий тур. 

И еще хотелось бы отметить болельщиков, очень удивлены, приятно было играть при такой атмосфере", - отметил Андрей Владимирович. 

Напомним, что победный гол в составе "Елимая" в ворота "Астаны" забил Роман Муртазаев. Ранее свой комментарий по этой встрече дал также тренер столичного клуба Григорий Бабаян - он возмутился судейской работой Артема Кучина и в частности высказался об удалении Алексы Амановича во втором тайме. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Карпович Андрей Елимай ФК Астана ФК КПЛ
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