Главный тренер "Елимая" Андрей Карпович прокомментировал победу своей команды над "Астаной" (1:0) в матче третьего тура чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Была напряженная игра, после таких длительных пауз матчи бывают разные. Рад, что удалось победить и если говорить откровенно - нам повезло. Мы играли с хорошей командой, все знают набор исполнителей "Астаны". Мы рады победе, но я ребятам сказал, ничего еще по сути не сделано, это всего третий тур.

И еще хотелось бы отметить болельщиков, очень удивлены, приятно было играть при такой атмосфере", - отметил Андрей Владимирович.