В "Астане" возмущены судейством после поражения от "Елимая"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал работу судейской бригады после матча третьего тура чемпионата Казахстана с "Елимаем" (0:1), сообщают Vesti.kz.

В этой встрече столичный клуб играл в меньшинстве с 58-й минуты после того, как защитник Алекса Аманович сбил игрока "Елимая" в ходе контратаки.

"Получился хороший матч в нашем исполнении с обилием моментов в обоих таймах - две штанги после ударов Камары, были моменты у Томасова, Астанов вышел, создал момент. К сожалению, мы не реализовали те 8-9 моментов, которые я перечислил. Я не сторонник критиковать арбитров, но сложилось впечатление, что они умышленно выравнивали положение. Смотрели момент с удалением, Марочкин находится ближе, чем Аманович, может догнать соперника, смотрит VAR, сохраняет красную. Аналогичная атака в другую сторону, судья показывает желтую карточку Камаре за симуляцию. Абсолютно абсурдное решение, не знаю, с чем это связано. На мой взгляд, судейская бригада намеренно сделала все, чтобы развернуть игру", - отметил Бабаян.

"Астана" впервые в этом сезоне потерял очки, на данный момент команда Бабаяна набрал шесть баллов после трех игр.