Капитан сборной выбирает между клубами Казахстана и Европы

Капитан сборной выбирает между клубами Казахстана и Европы

Эмиль Писаренко, представитель кыргызстанского защитника Саида Дациева, рассказал о ходе переговоров с клубами казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Интерес не только от "Тобола"

"Функционеры "Тобола" проявили интерес к Саиду ещё летом. Также общаемся с другими клубами КПЛ. Поскольку это футболист с большим потенциалом, хочется принять максимально правильное решение по будущему: важно, чтобы он пользовался доверием тренера и играл", — сказал агент в интервью ASnews.kz.

Также Писаренко назвал другие страны, в которых рассчитывают на подписание капитана сборной Кыргызстана U-23:

"Кроме того, за Дациевым следят в высококонкурентном чемпионате Украины. Правда, это команда из нижней части таблицы. В Молдове готовы дать контракт уже сейчас — там он гарантированно сыграет в еврокубках".

При этом окончательное решение о переходе будет принято только в январе.

На данный момент экс-защитник "Барса" сосредоточен на выступлении в Кубке Азии, где молодежная сборная Кыргызстана встретится с Саудовской Аравией, Иорданией и Вьетнамом. В ее составе он забил два мяча.

В минувшем сезоне Дациев стал чемпионом страны. Он сыграл 23 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.

