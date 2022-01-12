Полузащитник Максат Байжанов решил продолжить карьеру в "Кайсаре", несмотря на вылет кызылординского клуба в первую лигу, сообщает KazFootball.kz.

В минувшем сезоне КПЛ 37-летний хавбек провел за "волков" 25 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также в его активе семь игр в Кубке Казахстана.

Байжанов является воспитанником кызылординского футбола. За "Кайсар" выступал в 2002-2004, 2006-2008 и 2017-2019 годах. В составе родного клуба в премьер-лиге сыграл 235 матчей, забил 28 мячей.

Также выступал за павлодарский "Иртыш" (19 матчей), столичный "Локомотив" (19 матчей), "Актобе" (3 матча), талдыкорганский "Жетысу" (13 матчей, 1 гол), "Атырау" (25 матчей, 5 голов) и карагандинский "Шахтер" (135 матчей, 12 голов).

Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 449 матчей и забил 46 мячей.

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