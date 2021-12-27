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"Кайсар" назначил нового главного тренера

"Кайсар" назначил нового главного тренера
©ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Казахстанский тренер Султан Абильдаев возглавил футбольный клуб "Кайсар". Об этом сообщает пресс-служба кызылординцев.

Летом Абильдаев за провальный старт в чемпионате уступил пост главного тренера своему соотечественнику Владимиру Никитенко, под руководством которого команда финишировала на предпоследнем, 13-м месте и вылетела в первую лигу.

"Кайсар" назначил нового главного тренера. Фото 1

Перед новым-старым наставником поставлена задача вернуться в КПЛ.

Отметим, что вместе с "Кайсаром" в первую лигу отправился "Жетысу", который занял последнюю, 14-ю строчку в таблице. При этом в высший дивизион пробились "Аксу" и "Мактаарал".

©ФК "Кайсар"

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Первая лига Казахстана Кайсар ФК

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