"Качество казахстанских игроков упало". Интервью Кумыкова о "Кайсаре", конкуренции в КПЛ и фаворите сезона

Автор: Алибек Кабенов

Виктор Кумыков остается из одним из знаковых тренеров в истории отечественного футбола, ведь это именно он впервые вывел казахстанский клуб в еврокубки. В этом году опытный российский тренер вернулся в КПЛ и вновь удивляет результатом, возглавляя скромный "Кайсар". В интервью корреспонденту Vesti.kz Виктор Балютович рассказал, изменилось ли что-то за 20 лет его отсутствия в Кызылорде, в чем для него слабые стороны "Кайрата", почему он выделяет "Астану" как фаворита и кто на данный момент лучший игрок лиги.

- Виктор Балютович, ваша команда обыграла "Кайрат" и мне интересно, какие изъяны вы заметили у алматинцев и связана ли их нестабильность в достаточно молодом составе?

- У "Кайрата" перспективные, молодые игроки, у них есть будущее, но конечно особо выделяются три лидера - Жоао Пауло, Артур Шушеначев и Виктор Васин. Они ведущие игроки "Кайрата", от них многое зависит в игре команды.

Что касается нестабильности молодежи, да, мы это заметили и даже на установке перед матчем с "Кайратом" я говорил, что у нас хорошие шансы на победу, поскольку по статистике они хорошо настраиваются на больших соперников, но с командами наподобие "Кайсара" у них присутствует недостаточный настрой. Не знаю в чем проблема, но игроки "Кайрата" пусть и молодые, но должны быть профессионалами. При этом, именно их самый молодой был самым опасным в нашем матче.

- Это вы про Кенжебека?

- Нет, Труфанов, нападающий.

- А если говорить именно об игровых изъянах "Кайрата".

- Еще раз, посмотрите кто у них забивает. Это Жоао и Шушеначев. Много игры на них. Еще есть Швырев, он тоже опасный, хорошо что он не играл, с ним нам было бы сложнее. То есть, большой акцент именно на этих игроков, я считаю это определенным изъяном. Кроме того, "Кайрат" очень много играет через центр, даже фланговые игроки все равно сваливаются в центр. Поэтому мы старались перекрыть центр, чтобы минимизировать количество передач низом. В обороне "Кайрата", я бы сказал, что их защитники скорее атакующие. Есть еще много нюансов, поэтому старались использовать все эти детали. Конечно, без везения не обошлось, но даже чемпионам мира нужна удача.

- "Кайсар" сыграл практически со всеми лидерами в последних матчах. Кто из них произвел на вас самое внушительное впечатление?

- "Астана". Может они именно с нами так хорошо сыграли, но у них действительно многое получалось. И еще, почему я выделяю "Астану", мы с ними были в равных условиях, ведь готовились на искусственном поле и играли на таком же. А вот например с "Ордабасы", мы с ними нормально играли в первом тайме, а во втором подсели, потому что был переход с искусственного на натуральное поле.

- Вы вернулись в Кызылорду спустя 20 лет. Скажите честно, в клубе, что-то изменилось за это время? В плане инфраструктуры, условий, организации.

- Ну смотрите, стадион там отремонтировали. Но я даже не знаю, лучше или хуже стало, потому что раньше было прекрасное естественное поле, а сейчас постелили искусственное. Но так или иначе, стадион отремонтировали.

База? Тоже вроде был ремонт, но она как была проблемной, так и осталась. Глобально ничего не изменилось. Ну да, появилось запасное поле, раньше его не было.

Но что мне бросилось в глаза, хуже стала работать местная школа. Я так говорю потому что в 2003 году мы сразу же взяли из академии в основную команду "Кайсара" сразу несколько игроков, там было целое созвездие - Тажимбетов, Байжанов, Жунисбеков. Поэтому тогда легионеров было минимум, играли в основном местные. А сейчас, к сожалению, нет ребят, которые сразу могли бы играть в основе, есть перспективные, но готовых ребят нет. Для меня это самый большой минус. Честно говоря, я надеялся, что кого-то из местных можно будет привлечь.

- Но вы понимаете в чем корень проблем местной школы?

- Не знаю. Те же Байжанов и Тажимбетов выросли в условиях, когда ничего не было. Сейчас вроде есть запасное поле, оно ведь давно появилось. Может в кадрах проблема. Пока не знаю в чем дело, подробно разбираться в этом нет времени, но это бросилось мне в глаза.

- А есть ли в планах разобраться подробнее?

- Пока я туда не влезаю, не хватает времени. Но знаю, что в перспективе есть планы построить новый стадион, открытие академии. Если это будет, тогда больше внимания этому уделим. Но пока больше смотрим на команды U-21 и U-18.

- Вы сказали про новый стадион. Насколько это реально, по вашему мнению.

- Ну понятно, что это будет не "Астана Арена" по масштабу. Но как я понимаю, именно по стадиону есть твердые намерения, делается проект, аким области уделяет внимание футболу и строительство стадиона это его инициатива. Просто есть свои особенности в Кызылорде, почва в частности, поэтому много времени на это уходит, разные варианты рассматривают.

- Большинство легионеров "Кайсара" приносят пользу и регулярно играют, но есть грузин Георгий Бухаидзе, который пока провел лишь один матч. Я знаю, что у болельщиков есть вопросы по этому игроку.

- Нам нужен был полузащитник. Мы искали игрока как раз на замену. Когда он только набрал форму у него возникли проблемы со спиной, он пропустил несколько недель. Сейчас опять начал тренироваться, если наберет форму, то будет играть.

Но у нас не такой большой процент ошибок в селекции, как у богатых клубов. Мы ничего не платим за трансферы, в команде маленькие зарплаты и допустить ошибку в одном-двух игроках - так бывает.

- Вы не работали в чемпионате Казахстана с 2019 года. За этот период лига изменилась? Допустим, многие говорят, что уровень футбола стал заметно ниже.

- В 2019 году были "Астана", "Кайрат" и все остальные. А сейчас много команд, которые могут обыграть ту же "Астану", уровень выровнялся. Но мне кажется повлияло смягчение по количеству легионеров, те же игроки из ЕАЭС выступают вне статуса легионера. И еще на мой взгляд, в последние 10 лет качество казахстанских игроков упало. Раньше было много хороших местных ребят, я вот вам уже привел пример "Кайсара", в том же "Елимае", где я работал тоже были свои.

- Из золотой команды "Шахтера", которую вы построили, сейчас продолжает играть Роджер Каньяс. Для вас удивительно, что он еще востребован?

- С одной стороны да, но с другой, я же говорю, нет футболистов, которые могли бы его потеснить. И Каньяс еще может долго играть, если будет профессионалом. В клубе уровня нынешнего "Шахтера" он может спокойно быть лидером, у него есть качества, класс.

- Кстати, вы не хотели Каньяса в "Кайсар" подписать?

- Я бы взял с удовольствием и даже было такое предложение, но он не захотел. В таком возрасте у игроков нет желания дергаться, больше думаешь о семье, поэтому он выбрал более комфортную и знакомую Караганду.

- К слову, "Кайсар" в игре с "Кайратом" мне напомнил ваш "Шахтер". Три габаритных защитника, дисциплина, команда скорее играющая от обороны. Эти сравнения уместны? И ваши игровые принципы с того времени как-то изменились, повлияли ли на вас современные тенденции?

- Конечно, влияют. Футбол меняется, тренировочный процесс, стили. Но я считаю, что многие неправильно оценивают игру того "Шахтера". Там был сбалансированный футбол, с акцентом в атаку. Я так считаю. Да, в еврокубках может играли чаще от обороны, но это был первый опыт и у людей ассоциация игры "Шахтера", возможно, связана только с еврокубками.

Но в чемпионате Казахстана "Шахтер" играл совсем по-другому. Может в первый год, чуть больше играли в обороне, поскольку от нас ждали результата. Но во второй сезон мы в одну калитку этот чемпионат выиграли, забили больше всех. Все запомнили ауты и трех центральных защитников, но скажите, кто сейчас не играет в три защитника и не работает над аутами? Что нам чемпионат мира показал? Вы раньше видели, чтобы Аргентина играла в три центральных?

Но игровой стиль зависит в том числе от финансов, от инфраструктуры. Захочет ли в Кызылорду поехать игрок другого уровня? У нас есть бюджет, он достаточно скромный, нам приходится работать в рамках этих условий. При этом нам удалось подписать футболистов, которые сейчас прогрессируют. Поэтому все зависит от условий и какие задачи тебе ставят.

- Допустим, вы бы возглавили "Астану", стиль игры был бы другим?

- Конечно! Там футболисты другие.

- Вы говорите качественных казахстанских игроков стало меньше, но при этом сборная показывает лучшие результаты в истории. Как это объяснить и удивительны ли два результаты команды в последний год?

- В Лиге наций не удивили, там были сопоставимые соперники. Победа над Данией - да, удивила, но по одной игре сложно судить. Надо судить по итоговому результату.

У сборной накопился большой опыт выступлений в отборочных этапах и мне кажется заложил этот процесс Юрий Красножан (Кумыков в тот период входил в тренерский штаб сборной). Тогда происходила смена поколений, плюс появились некоторые результаты - сыграли вничью с Исландией. В тот период наступил перелом.

Если говорить о количестве игроков, то именно для сборной ведь нужно 20 футболистов, они есть. И еще остались ребята со сборной Красножана - Исламхан, Малый, Покатилов, Тагыберген.

- Но вы видите потенциал этой команды, который позволил бы выйти на Евро?

- Сложно сказать. Вот Латвия же выходила? Звезды так сошлись. Но тяжело сказать, что сейчас Казахстан по игре входит в число 24 лучших сборных Европы. Тяжело будет выйти. Вот говорят о победе над Данией, а поражение от Словении забыли. Через Лигу наций тоже, возможно, будет тяжело, как минимум два матча придется сыграть.

- Позади треть чемпионата. Кто для вас все-таки фаворит сезона?

- Есть два фаворита - "Астана" и "Ордабасы", нельзя сказать, что они на голову выше всех, с ними можно биться, но они более-менее стабильны. Но вот тот же "Актобе" провалил последние шесть туров и как раз стабильности им не хватает.

- Кого из игроков вы бы выделили, как среди легионеров, так и среди казахстанцев?

- Очень хорошо смотрятся Тагыберген и Жоао Пауло. Они вот выделяются сильно. Еще мне очень нравится Шушеначев - хороший нападающий.

- Про Артура много говорят. Он способен играть в Европе?

- У него великолепные данные, он забивной. Не знаю, чего ему не хватает. Он может играть в Европе, в хорошем чемпионате. Польша? Да, для начала это отличный трамплин.

Фото: ФК "Кайсар"©, ФК "Кайрат"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →