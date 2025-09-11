Жёсткие судьи получили топ-матчи 23 тура КПЛ. Они удаляли игроков и тренеров в еврокубках и финалах

Внимание общественности уже сейчас приковано к надвигающемуся финишу сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Проблемы с судейством, особенно в матчах с фаворитами в борьбе за медали, в лиге принялись решать за счёт привлечения к работе иностранных арбитров. В предстоящем 23-м туре КПЛ отработают бригады из Кыргызстана и Португалии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о судьях, которые приедут к нам.

В этом туре пройдут матчи "Кайрат" - "Актобе" и "Астана" - "Елимай". Первую встречу обслужит бригада арбитров из Кыргызстана, во главе с Нурзатом Абдыкадыровым. А вот матч в столице отработают португальцы, во главе с Жоау Гонсалвешем.





Что известно о главном судье матча "Кайрат" - "Актобе"?

Абдыкадыров уже шесть лет работает главным арбитром в матчах премьер-лиги Кыргызстана. С начала года он обслужил на всех уровнях 18 матчей, включая международные игры. В среднем, он показывает игрокам по 3,5 предупреждения за игру.

Удаления у него случаются примерно два раза в пять матчей, а пенальти ставит Абдыкадыров не очень часто - всего четыре назначенных 11-метровых за 18 игр.

8 сентября он получил крупнейшее назначение в своей карьере. Он был главным судьёй в финале Кубка наций ФАЦА (футбольная ассоциация Центральной Азии). В решающем матче встретились команды Узбекистана и Ирана.

Матч обернулся драмой: лишь на 120-й минуте, когда казалось, что серия пенальти уже неизбежна, узбекистанские футболисты забили единственный гол. К слову, с пятой минуты иранцы играли в меньшинстве - Абдыкадыров показал прямую красную карточку защитнику команды Ария Юсефи.

Понятно, что в Иране все были крайне недовольны таким судейством, ведь в самом начале финала их команда осталась в численном меньшинстве. С другой стороны, фол был действительно грубым, и судья несколько раз пересмотрел повтор, прежде чем принять окончательное решение.

В матчах между "Кайратом" и "Актобе" всегда важно контролировать происходящее на поле. В конце мая, когда "Актобе" дома проиграл алматинцам со счётом 1:2, встреча ознаменовалась удалением главного тренера гостей Рафаэля Уразбахтина и полузащитника команды Валерия Громыко. А после финального свистка случилась потасовка на поле, вследствие которой был удалён ещё и форвард хозяев Идрис Умаев.

Что известно о главном судье матча "Астана" - "Елимай"?

Матч между претендующей на чемпионство "Астаной" и борющимся за позицию в топ-4 "Елимаем" отработает 33-летний португалец Гонсалвеш. Он с 2021 года работает в высшем дивизионе чемпионата Португалии.

За всю карьеру он отработал главным судьёй в 53 матчах высшего дивизиона Португалии, а ещё в 23 кубковых противостояниях. Старт этого сезона был для Гонсалвеша особенным - он впервые получил назначение на еврокубковый матч.

В середине июля он отработал в качестве рефери матч первого квалификационного раунда Лиги конференций между валлийским "Хаверфордуэст Каунти" и мальтийской "Флорианой" (2:3). Хозяева вели 2:0, затем пропустили один гол. Перед перерывом Гонсалвеш показал вторую жёлтую игроку "Хаверфордуэста" и назначил в их ворота пенальти. Это открыло для гостей перспективы на камбэк, что они и сделали. Более того, на 57-й минуте он удалил с технической зоны главного тренера хозяев.

30 августа Гонсалвеш получил крупный матч в чемпионате - между "Спортингом" и "Порту" (1:2). За 90 минут он показал восемь предупреждений, а в конце первого тайма удалил со скамейки запасных ассистента главного тренера гостей Лучо Гонсалеса.

Поэтому Жоау - большой специалист по удалению тренеров. Григорию Бабаяну и Андрею Карповичу (а также их помощникам) нужно это знать, на всякий случай.



Таким образом, можно сказать, что в КФФ обратились к судьям, которые сейчас переживают взлёт в своей карьере. Один отработал крупный матч на международном уровне, другой дебютировал в еврокубках и недавно отсудил центральный матч тура в Португалии.

Объединяет Абдыкадырова и Гонсалвеша то, что оба в своих исторических матчах принимали смелые решения. Первый уже на пятой минуте финальной международной игры удалил с поля футболиста за жёсткий фол, второй удалил в дебютной еврокубковой встрече игрока и главного тренера.

Поэтому игрокам казахстанских клубов нужно будет контролировать свои эмоции лучше. Если местные судьи их знают, и где-то что-то позволяют, то с иностранцами такие "фишки" могут не сработать. Тем более оба могут быть принципиальными. В большей степени предупреждать нужно игроков "Кайрата" и "Актобе", так как в играх между "Астаной" и "Елимаем" столь сильной принципиальности и высокого градуса нет.



Отметим, что матчи "Кайрат" - "Актобе" и "Астана" - "Елимай" состоятся в воскресенье, 14 сентября. Первая встреча начнётся в 17:00 в Алматы, вторая - в 19:00 в Астане.

Фото: CAF Association (1), ФК "Кайрат, Арман Джаксыгулов (2), ФК "Бенфика" (3)©️