КПЛ
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"Жетысу" Смакова объявил о назначении экс-игрока сборной Казахстана

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Бывший защитник сборной Казахстана Марк Гурман стал директор футбольного клуба "Жетысу", передают Vesti.kz.

Гурман в составе национальной команды провел 26 матчей. Выступал за такие команды, как "Кайрат", "Астана", "Кызыл-Жар", "Тобол", "Кайсар", а также за израильские клубы "Хапоэль" и "Маккаби Ахи".

Чемпион Казахстана, обладатель Кубка и Суперкубка страны, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата Казахстана.

До назначения на эту должность Гурман с июня 2024 года занимал пост спортивного директора талдыкорганской команды.


"Жетысу" занял 11-е место в КПЛ-2024. В межсезонье пост главного тренера покинул Кайрат Нурдаулетов. Его в этой должности сменил другой казахстанец Самат Смаков.

Топ-10 матчей клубов КПЛ на сборах в январе. В соперниках чемпионы и еврокубковые бойцы

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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