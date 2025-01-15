"Жетысу" Смакова объявил о назначении экс-игрока сборной Казахстана

Бывший защитник сборной Казахстана Марк Гурман стал директор футбольного клуба "Жетысу", передают Vesti.kz.

Гурман в составе национальной команды провел 26 матчей. Выступал за такие команды, как "Кайрат", "Астана", "Кызыл-Жар", "Тобол", "Кайсар", а также за израильские клубы "Хапоэль" и "Маккаби Ахи".

Чемпион Казахстана, обладатель Кубка и Суперкубка страны, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата Казахстана.

До назначения на эту должность Гурман с июня 2024 года занимал пост спортивного директора талдыкорганской команды.



"Жетысу" занял 11-е место в КПЛ-2024. В межсезонье пост главного тренера покинул Кайрат Нурдаулетов. Его в этой должности сменил другой казахстанец Самат Смаков.

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