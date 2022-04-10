Жерар Гоу пяткой принес "Актобе" волевую победу над дебютантом КПЛ

©ФК "Актобе"
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Сегодня 18:57
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 5
Аксу Ак - Актобе 1:2

Голы: Абикен, 62 (1:0) ; Видемон, 70 (1:1) ; Гоу, 84 (1:2)

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"Актобе" одержал волевую победу над "Аксу" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Причем футболисты "Аксу" открыли счет первыми. На 63-й минуте гол во втором матче подряд забил Айбол Абикен, но игроки "Актобе" смогли в ответ забить два мяча. На 73-й минуте отличился Уго Видемон, а победу на 84-й принес Жерар Гоу.

Два гола из трех получились очень красивыми. Айбол Абикен забил через себя, а Жерар Гоу - пяткой.

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Метки:
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