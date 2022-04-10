Гол-красавец забит в пятом туре КПЛ-2022

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Защитник карагандинского "Шахтера" Тимур Досмагамбетов в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу с "Махтааралом" из Атакента ударом из-за пределов штрафной забил гол-красавец, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось на 27-й минуте игры, которая проходит в Караганде. На момент написания новости счет был 3:0 в пользу хозяев.
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