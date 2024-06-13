Жена Кержакова высказалась о казахском языке

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Сегодня 13:40
©instagram.com/ledascheva/

Жена лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу и главного тренера алматинского "Кайрата" Александра Кержакова заявила, что хочет выучить казахский язык, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В своих соцсетях Евгения показала видео из кинозала с премьерного показа мультфильма "Головоломка-2" (в казахском переводе "Ойжұмбақ-2"). Для супруги тренера "Кайрата" стало неожиданностью, что мультфильм идет в прокате на казахском языке.

"Пора учить казахский", - заявила Евгения Ледащева, демонстрируя кадры с героями мультфильма.

Отметим, что пара начала встречаться в 2020 году, а в 2022-м оформила свои отношения. По профессии Евгения тесно связана с киноиндустрией - она выступала в качестве продюсера в нескольких российских фильмах.

29-го мая "Кайрат" официально объявил о назначении Кержакова. Срок соглашения с 41-летним российским специалистом, который в этом году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере", не уточняется.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК КПЛ Футбол
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