Известного футболиста связывают с переходом в "Актобе"

Украинский защитник Артем Шабанов попал в шорт-лист "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

В список попали несколько известных украинских футболистов, среди которых Тарас Качараба, Никита Бурда и другие.

Добавим, что Шабанов играл за киевское "Динамо", польскую "Легию", венгерский "Фехервар" и другие команды. За сборную Украины провёл два матча.

"Актобе" занял пятое место в таблице КПЛ-2025.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!