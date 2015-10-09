Известного футболиста связывают с переходом в "Актобе"

Украинский защитник Артем Шабанов попал в шорт-лист "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.
В список попали несколько известных украинских футболистов, среди которых Тарас Качараба, Никита Бурда и другие.
Добавим, что Шабанов играл за киевское "Динамо", польскую "Легию", венгерский "Фехервар" и другие команды. За сборную Украины провёл два матча.
"Актобе" занял пятое место в таблице КПЛ-2025.
Ранее защитник из Бундеслиги отказал "Кайрату" и выбрал другой клуб в Казахстане. Экс-тренер "Астаны" близок к возвращению в КПЛ: назван клуб. Чемпион страны нашёл замену своему лидеру.
