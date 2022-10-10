"Изучаем несколько вариантов". Агент игрока сборной Казахстана рассказал о трансфере в Европу

Кен Ван Дайк, представляющий интересы полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможный переезд игрока в один из европейских чемпионатов.

Ранее мы сообщали о том, что 24-летний футболист заинтересовал клубы из Польши и Бельгии после яркой игры за сборную в Лиге наций.

"Да, мы действительно представляем интересы Рамазана и сейчас работаем над трансфером в Европу. В последние месяцы он показывает очень хороший футбол. На данный момент я не могу дать более подробную информацию, так как мы изучаем несколько вариантов", - заявил агент.

Отметим, что Ван Дайк является представителем Яна Вороговского, который сейчас выступает за бельгийский "Моленбек". Ранее агент также помог с переходом в польскую "Вислу" другому казахстанцу Георгию Жукову.

В нынешнем сезоне КПЛ Оразов провел 18 матчей за "Актобе", его команда лидирует в чемпионате и является основным претендентом на золотые медали.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45 2 Астана 22 12 5 5 51-21 41 3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38 4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36 5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32 6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31 7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29 8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29 9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28 10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26 11 Туран 22 5 10 7 20-26 25 12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23 13 Акжайык 22 6 4 12 16-26 22 14 Махтаарал 22 5 6 11 19-35 21 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →