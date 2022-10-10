"Изучаем несколько вариантов". Агент игрока сборной Казахстана рассказал о трансфере в Европу

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 09:56
©КФФ

Кен Ван Дайк, представляющий интересы полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможный переезд игрока в один из европейских чемпионатов. 

Ранее мы сообщали о том, что 24-летний футболист заинтересовал клубы из Польши и Бельгии после яркой игры за сборную в Лиге наций. 

"Да, мы действительно представляем интересы Рамазана и сейчас работаем над трансфером в Европу. В последние месяцы он показывает очень хороший футбол. На данный момент я не могу дать более подробную информацию, так как мы изучаем несколько вариантов", - заявил агент. 

Отметим, что Ван Дайк является представителем Яна Вороговского, который сейчас выступает за бельгийский "Моленбек". Ранее агент также помог с переходом в польскую "Вислу" другому казахстанцу Георгию Жукову. 

В нынешнем сезоне КПЛ Оразов провел 18 матчей за "Актобе", его команда лидирует в чемпионате и является основным претендентом на золотые медали. 

 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 22 12 5 5 51-21 41
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36
5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32
6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28
10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26
11 Туран 22 5 10 7 20-26 25
12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23
13 Акжайык 22 6 4 12 16-26 22
14 Махтаарал 22 5 6 11 19-35 21

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Оразов Рамазан Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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