"Из-за конфликта по поводу "Астаны"?". Деспотович объявил об уходе из "Рубина"

29-летний сербский нападающий Джордже Деспотович объявил об уходе из казанского "Рубина", сообщает корреспондент Vesti.kz. Футболист сделал заявление в своем Instagram.

"Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за футбольный клуб "Рубин". Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое провел в Казани. Всем от души спасибо", - написал спортсмен.

Напомним, ранее появилась информация, что Деспотовича решила вернуть "Астана", с которой он играл в еврокубках и становился чемпионом Казахстана. Якобы он отказался от переезда в Казахстан, и это стало одним из конфликтов с руководством и тренерским штабом "Рубина". При этом отмечалось, что зарплата футболиста в Казани составляла один миллион евро в год, а неустойка при досрочном разрыве контракта, который рассчитан до лета 2023 года, составляет 1,5 миллиона евро.

Деспотович также знаком казахстанским болельщикам по играм за "Жетысу", "Кайрат" и "Тобол".