"Не соглашался на вариант с "Астаной". Источник раскрыл детали конфликта Деспотовича с "Рубином"

29-летний нападающий Джордже Деспотович отстранен от работы с "Рубином" на сборах команды в Турции. Футболист переведен в дубль, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает телеграм-канал "Остаемся Зимовать", казанский клуб не хочет платить неустойку 1,5 миллиона евро форварду, у которого, возможно, был конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким.

"Об уходе Деспотовича разговоры в "Рубине" были последний месяц. Есть недовольство тем, что игрок пропустил из-за травм три месяца, хотя в клубе считали, что после травмы камбаловидной мышцы мог вернуться в строй раньше. Деспот же не хотел работать и играть через боль (у него был рецидив травмы после тренировки), на этой почве были споры с медштабом.

Есть также версия, что у Деспотовича был конфликт со Слуцким после поражения от "Динамо" в первом круге еще осенью. То есть напряжение и недовольство накоплено давно. Есть большое разочарование, что игрок не приносил пользу, долго лечился, не захотел уйти спокойно и не соглашался на вариант с той же "Астаной".

У Деспотовича оклад в 1 миллион евро и такой ему никто дать не готов ни в Казахстане, ни в России. Понятно, что игрок не будет отказываться от больших денег с контрактом до лета 2023-го, а это неустойка в 1,5 миллиона евро. Ну а "Рубин" не хочет платить такие деньги за досрочный разрыв и хотел расстаться с игроком без финансовых потерь, тихо и мирно. Не получилось.

Метод давления на игрока через ссылку в дубль - банальный, но рабочий. При Хави Грасии "Рубин" тоже наказывал второй командой Билялетдинова, Дядюна, Мвилу, Георгиева. Задыхаться в манеже в холодной Казани с дублерами - такое себе, лучше побыстрее найти себе новый клуб. Рассчет "Рубина" на то, что игрок откажется от денег, чтобы играть в другом месте. Думаю, Деспотович наверняка найдет себе команду, а вот что происходит с "Рубином" - смущает. Слишком много конфликтов и негатива, который в клубе пока никак не объясняют", - пишет канал.

Напомним, Деспотович знаком казахстанским болельщикам по играм за "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол". При этом сообщалось, что столичный клуб сделал предложение сербскому легионеру.