Хорватский защитник "Кайрата" Дино Миканович сыграл значительную роль в триумфе "желто-черных" в КПЛ-2020. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прогрессе футболиста и его игре на одной из самых проблемных позиций в клубе за последние годы.



Миканович стал игроком алматинцев в феврале 2019 года. Его появление в команде совпало с началом работы в "Кайрате" Алексея Шпилевского. Хорват, выступающий на правом краю обороны, вступил в конкуренцию с Яном Вороговским, успешно закрывавшим доселе проблемную позицию, на которой никак не прогрессировал Елдос Ахметов.



Экс-игрок молодежной сборной Хорватии перешел в "Кайрат" из датского "Орхуса", дошел до финала Кубка Дании-2015/16. За три с половиной года хорват провел за "Орхус" более 100 игр и завоевал звание лучшего защитника клуба. Ранее Миканович выступал на родине за "Хайдук" из Сплита, с которым дважды становился обладателем "бронзы" чемпионата страны.



В "Кайрате" он сразу пришелся ко двору. В первом сезоне Миканович выступал не только в обороне, но играл ближе к атаке и отметился одним забитым голом, отличившись в гостевом матче с "Актобе". С уходом Вороговского прошлым летом в бельгийский "Беерсхот" роль Микановича в построениях команды стала более явной. На счету хорвата в сезоне-2019 31 сыгранный матч в КПЛ, в которых, как говорилось выше, он забил один гол и сделал четыре ассиста. Кроме того, он провел четыре встречи в Лиге Европы и одну за Суперкубок Казахстана.







В КПЛ-2020 значение хорвата для алматинцев оказалось таким же важным. Миканович провел 19 матчей из 20, еще две встречи сыграл в Лиге Европы. Он стал рекордсменом сезона по минутам, проведенным на поле - 1683, обойдя ближайших преследователей Раде Дугалича (1620), а также Яцека Гуральски и Небойшу Косовича (у обоих по 1518). Забитыми голами Миканович не отметился, но стал одним из лучших ассистентов. На его счету пять голевых передач. Столько же у Вагнера Лава. А больше ассистов лишь у Гафуржана Суюмбаева, их у него семь.



В нынешнем сезоне он полезно взаимодействовал на фланге сначала с Конрадом Вжесиньски а затем с Айболом Абикеном. Обладающий хорошей скоростью, выносливостью и контролем мяча, Миканович здорово поддерживает атаку и успевает отрабатывать в защите. Его вклад в игровую органику команды переоценить трудно. Хорват постоянно создавал давление на своем фланге, порой ставя в тупик защиту соперников. В качестве примера можно вспомнить разгром "Астаны" (3:0) в матче шестого тура, где Миканович затерзал оппонентов и принял участие в первом голе.







Хорват в ноябре продлил контракт с клубом на два года.



Напомним, алматинцы впервые за 16 лет стали чемпионами Казахстана. В следующем сезоне "Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов.