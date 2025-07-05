Один из лидеров КПЛ снова потеряет очки? Они сыграют в центральном матче тура

Сегодня, 5 июля, в Семее соитостя центральный матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местным "Елимаем" и костанайским "Тоболом". Корреспондент Vesti.kz поделился своими ожиданиями от этого противостояния.

"К игре обеих команд есть определенные вопросы. И те, и другие периодически позволяют себе терять очки в тех матчах, в которых они, вроде бы, должны выигрывать. А если победы и случаются, то чаще всего - с минимальным счетом. В первом круге встреча между ними завершилась вничью (1:1), и не исключено, что сегодня исход будет аналогичным. Склоняюсь к тому, что "Елимай" сегодня не проиграет, а "Тобол" уже во второй раз подряд потеряет очки", - считает корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.



Сейчас "Тобол" идет на четвертом месте - у них 28 очков после 13 матчей. По потерянным очкам они продолжают лидировать с "Астаной".

А вот "Елимай" занимает пятую позицию, имея в активе 24 балла после 14 сыгранных встреч.

15-й тур КПЛ: прямая трансляция четырех матчей