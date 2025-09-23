Испанское издание Mundo Deportivo прокомментировало победу алматинского "Кайрата" над столичным "Женисом" в перенесённом матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Отдельно авторы отметили в составе победителей 17-летнего Дастана Сатпаева, который подписал контракт лондонским "Челси".

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

"Кайрат", соперник "Реала" по второму туру Лиги чемпионов, укрепил своё лидерство в чемпионате Казахстана, одержав победу на своём поле над "Женисом" (3:1). 17-летний перспективный казахстанский футболист Дастан Сатпаев, который перейдет в "Челси" в следующем сезоне, оформил дубль на 12-й и 37-й минутах первого тайма. Первый гол Сатпаева стал стал поистине ошеломляющим. Молодой талант "Кайрата", играющий под девятым номером, получил мяч на границе штрафной, отлично его обработал и мощно пробил правой ногой — удар оказался неберущимся для вратаря. На 37-й минуте Сатпаев снова продемонстрировал свой талант, в очередной раз ускользнув от защитников и переиграв вратаря "Жениса" Сергея Игнатовича", - говорится в заметке.

Таким образом, за три тура до конца чемпионата "Кайрат" сохраняет лидерство в таблице с 52 очками — на два больше, чем у идущей на втором месте "Астаны".

Чемпион Казахстана может быть определён в последнем туре (26 октября) в матче между "Кайратом" и "Астаной", который состоится в Алматы.

"Кайрат" - "Реал": где и когда пройдёт матч

Матч между "Кайратом" и "Реалом" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.

Продажа билетов на игру стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы.

Где купить билеты на матч "Кайрат" - "Реал"

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" победил дома "Марсель" - 2:1.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

Дастан Сатпаев уделал Ямаля и сотворил историю в Лиге чемпионов