"Интенсивность выше". В Европе положительно оценили уровень чемпионата Казахстана

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В домашнем товарищеском матче против России главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер выпустил основной состав, на 90 процентов состоящий из игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах. Местные журналисты отметили это после матча, сообщают Vesti.kz.

"Карлос Алос предсказуемо выставил в основном составе почти всех легионеров. Иначе и быть не могло: поди им потом объясни, зачем ехать в сборную и сидеть на лавке, когда играют парни из белорусских клубов, постоянно находящиеся на виду? А главной причиной такого тренерского решения, безусловно, является уровень мастерства: интенсивность, сопротивление и другие футбольные показатели в чемпионатах России и Казахстана повыше. А в Португалии и подавно. Национальный же чемпионат в старте представлял лишь центральный защитник Сергей Политевич", - пишет автор материала на сайте Sport5.by.

Кроме того, на послематчевой пресс-конференции тренера спрашивали о неожиданной позиции для полузащитника "Астаны" Макса Эбонга, который действовал на непривычной для себя роли правого латераля. Испанский тренер признал свою ошибку.

Напомним, что сборная Беларуси в Минске проиграла соперникам из России со счетом 0:4. В составе хозяев были как действующие, так и бывшие игроки казахстанских клубов.

Метки:
Футбол Сборная России по футболу Феррер Карлос Астана ФК Беларусь Россия Казахстан КПЛ

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