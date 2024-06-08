Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Европейская сборная с игроками из КПЛ разгромно проиграла России

Европейская сборная с игроками из КПЛ разгромно проиграла России
©АБФФ

Сборная Беларуси по футболу впервые с 2021 года провела матч в своей стране. В товарищеской встрече с национальной командой России был зафиксирован разгромный счет, передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
1.
Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024

Матч, прошедший в Минске, завершился уверенной победой гостей со счетом 4:0. На восьмой минуте первый мяч оформил Иван Обляков, а на 20-й счет удвоил Константин Тюкавин.

Еще два гола во втором тайме оформил Федор Чалов, который вышел на замену на 62-й минуте. Ему не пришлось долго входить в игру, так как на 63-й и 69-й он забил по голу. 

Отметим, что в составе сборной Беларуси сыграли два действующих футболиста казахстанских клубов - полузащитник "Елимая" Никита Корзун и хавбек "Астаны" Макс Эбонг. Оба вышли в старте, но были заменены по ходу второго тайма.

Кроме того, всю игру у хозяев провели защитники, ранее выступавшие в Казахстане, - Сергей Политевич и Денис Поляков. Тренером сборной Беларуси является испанец Карлос Алос Феррер, в прошлом работавший в "Кайрате".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Сборная России по футболу Беларусь Россия Казахстан КПЛ Елимай ФК Астана ФК Поляков Денис Феррер Карлос Кайрат ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 09:30
Сборные
©IG/england Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024
Сегодня , 08:30
Сборные
©IG/fshforg Следующий соперник сборной Казахстана избежал разгрома в последний момент
Сегодня , 08:00
Сборные
©КФФ Тренер сборной Казахстана объяснил поражение от Армении
Сегодня , 07:40
Сборные
©АБФФ Европейская сборная с игроками из КПЛ разгромно проиграла России
Сегодня , 07:11
Сборные
©КФФ Героический камбэк сотворили футболисты юношеской сборной Казахстана
Вчера , 22:58
Сборные
©КФФ Тремя голами завершился первый матч Казахстана после ухода Адиева
Вчера , 20:16
Сборные
©rfs.ru Черчесов способен вывести Казахстан на ЧМ-2026 - мнение Грызлова
Вчера , 20:01
Сборные
©instagram.com/aimbetov9507 "Адана Демирспор" обратился к Абату Аймбетову
Вчера , 19:42
Сборные
©instagram.com/kff_team Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матч с Арменией
Вчера , 17:36
Сборные
©instagram.com/kff_team Названа самая опасная и непредсказуемая сборная в матче Армения - Казахстан
Вчера , 16:50
Сборные
©kff.kz Черчесов ответил, орет ли в раздевалке на футболистов
Вчера , 14:46
Сборные
©КФФ Казахстан вернется в топ-100 рейтинга ФИФА. Подробности
Вчера , 13:47
Сборные
©ФК "Елимай" Смаков назвал разницу между сборными Казахстана и Армении
Вчера , 12:39
Сборные
©КФФ Дебютанты, история и сравнения. Что нужно знать о первом матче сборной Казахстана без Адиева?
Вчера , 12:15
Сборные
©КФФ Казахстан получил бонус от ФИФА после подписания Черчесова
Вчера , 10:58
Сборные
©КФФ Назван победитель матча Армения - Казахстан
Вчера , 10:38
Сборные
©instagram.com/leomessi Стала известна реакция Аргентины на "уход" Месси из сборной
Вчера , 09:50
Сборные
©ФК "Реал Мадрид" Мадридская связка и не только. 5 самых возрастных игроков Евро-2024
Вчера , 08:22
Сборные
©x.com/equipedefrance Мбаппе нарвался на ответ чемпиона мира: известны причины
Вчера , 07:42
Сборные
©КФФ Прямая трансляция матча Армения - Казахстан
Вчера , 07:21
Сборные
©instagram.com/uzbekistanfa/ Узбекистан и Туркменистан определили победителя в матче отбора ЧМ-2026
6 июня, 22:50
Сборные
©КФФ Неожиданным исходом завершился матч Казахстана против Грузии
6 июня, 22:30
Сборные
©ФК "Зенит" "С Мусаевичем стали близкими людьми". Алип - о прощании с Адиевым, Черчесове и возвращении Исламхана
6 июня, 21:22
Сборные
©rfs.ru Назначение Черчесова в сборную Казахстана вызвало вопросы у Газзаева
6 июня, 20:25
Сборные
©КФФ Адиев трогательно попрощался со сборной Казахстана (Видео)
6 июня, 19:37
Сборные
©КФФ Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление
6 июня, 19:22
Сборные
©РФС Глава КФФ рассказал, почему сборную Казахстана возглавил именно Черчесов
6 июня, 16:31
Сборные
©instagram.com/aufoficial/ Футболист за 100 миллионов в одиночку "уничтожил" самую титулованную сборную: видео
6 июня, 14:20
Сборные
©depositphotos.com Станислав Черчесов посетит матч сборной Казахстана: подробности
6 июня, 12:21
Сборные
©x.com/nff_landslag Холанд оформил хет-трик за Норвегию и приблизился к рекорду

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus