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Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024

Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024
©IG/england

Сборная Англии по футболу потерпела неожиданное поражение от Исландии в товарищеском матче. Игра прошла на главной арене страны - стадионе "Уэмбли", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом матче все решил один точный удар - на 12-й минуте забил полузащитник гостей Йоун Дагюр Торстейнссон. Подопечным Гарета Саутгейта так и не удалось отыграться, даже несмотря на наличие большого количества звезд в составе.

Отметим, что английская сборная готовится к Евро-2024, а исландцы туда не попали, заняв лишь четвертое место в отборочной группе. С своем следующем матче Англия сыграет уже на чемпионате Европы - 16 июня их ждет противостояние с Сербией.

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Метки:
Футбол Лондон Великобритания Исландия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу

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