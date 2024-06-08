Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024

Сборная Англии по футболу потерпела неожиданное поражение от Исландии в товарищеском матче. Игра прошла на главной арене страны - стадионе "Уэмбли", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом матче все решил один точный удар - на 12-й минуте забил полузащитник гостей Йоун Дагюр Торстейнссон. Подопечным Гарета Саутгейта так и не удалось отыграться, даже несмотря на наличие большого количества звезд в составе.

Отметим, что английская сборная готовится к Евро-2024, а исландцы туда не попали, заняв лишь четвертое место в отборочной группе. С своем следующем матче Англия сыграет уже на чемпионате Европы - 16 июня их ждет противостояние с Сербией.