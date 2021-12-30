Российский журналист Алексей Андрианов подтвердил информацию об интересе алматинского "Кайрата" к полузащитнику итальянской "Ромы" Генриху Мхитаряну, сообщает Bobsocer.

"Достоверно знаю: некий петербуржец (без фамилий) недавно встречался с Мхитаряном в Риме. Контракт армянского полузащитника с "Ромой" завершается в июне 2022 года. Информация о заинтересованности "Спартака", "Краснодара" и "Кайрата" соответствует действительности", – пишет источник.

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При этом ранее сообщалось, что Мхитарян станет спортивным директором "Краснодара" по окончании карьеры. Футболист уже достиг договоренности о сотрудничестве с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Напомним, Мхитарян выступает за "Рому" с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провел за "волков" 23 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее армянин выступал за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал", а также за донецкие "Шахтер" и "Металлург".