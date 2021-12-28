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Перейдет в "Кайрат"? Мхитарян достиг договоренности с клубом

Перейдет в "Кайрат"? Мхитарян достиг договоренности с клубом
©transfermarkt
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян станет спортивным директором "Краснодара" по окончании карьеры футболиста. Об этом сообщает ArmSport со ссылкой на армянского журналиста Арарата Мамбреяна.

По информации источника, Мхитарян уже достиг устной договоренности о сотрудничестве с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким. После завершения профессиональной карьеры игрока Генрих займет должность в структуре "быков".

Отмечается, что Мхитаряна не интересует переход в российские клубы в качестве футболиста. Ранее СМИ сообщали, что на игрока претендует московский "Спартак" и что он может перейти в алматинский "Кайрат".

Напомним, Мхитарян выступает за "Рому" с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провел за "волков" 23 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее армянин выступал за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал", а также за донецкие "Шахтер" и "Металлург".

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Кайрат ФК КПЛ Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ Премьер-лига России
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