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"Отказал топ-клубам РПЛ ради "Кайрата". Агент отреагировал на новости о переходе Мхитаряна в КПЛ

"Отказал топ-клубам РПЛ ради "Кайрата". Агент отреагировал на новости о переходе Мхитаряна в КПЛ
©AS Roma
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Генрих Мхитарян не покинет "Рому" ради "Кайрата", считает известный российский футбольный агент Сергей Цырин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он предположил, где, вероятнее всего, продолжит карьеру футболист сборной Армении.

- Насколько серьезно можно относиться к новости о переходе Мхитаряна в "Кайрат"?

- Проснулся утром, начал читать новости. Прочитал про Мхитаряна и "Кайрат" и посмотрел на календарь. Думал, первого апреля проснулся. Тот, кто это написал, наверное, тоже с похмелья перепутал 1 апреля и 28 декабря. Бывает.

- Реален ли такой сценарий?

- Во-первых, у Мхитаряна зарплата 4,5 миллиона евро, не считая бонусов, размер которых может достигать 50 процентов от контракта. Во-вторых, то, что ему пока не предложили продлить соглашение в "Роме", не значит, что он им не нужен и должен уйти. Он забивает, свой контракт отрабатывает, и маловероятно, что они его отпустят сейчас. И ему нет нужды дергаться. Да и контракт такой в пандемийное время не каждый может предложить.

- Если переход в чемпионат Казахстана маловероятен, то как насчет России?

- Уже десять дней назад появились слухи что в нем заинтересованы российские топ-клубы - "Зенит", "Спартак" и ЦСКА. Получается еще один крутой заголовок: "Мхитарян отказал "Зениту", "Спартаку" и ЦСКА ради "Кайрата".

- Какой прогноз относительно продолжения его карьеры?

- Мой прогноз такой - он спокойно отработает свой контракт, получит солидные бонусы за забитые голы и прочие личные и командные достижения. А потом свободным агентом перейдет в клуб МЛС, получив при этом солидный подписной бонус так как за его трансфер платить не нужно.

- После "Ромы" вариант с РПЛ по-прежнему несостоятельный?

- Не исключаю Россию. Но маловероятно. Вообще, я редко удивляюсь, когда речь идет о больших деньгах.

- "Кайрату" нужно опровергать такое?

- Странно, что молчит пресс-служба ФК "Кайрат". Если они хотят сократить бюджет, то эта новость, которая никак не комментируется, сильно затруднит их переговоры о снижении зарплат по действующим контрактам и переговоры с новичками.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе футболиста "Ромы" и сборной Армении в "Кайрат". Мхитарян с 2019 года выступает за итальянский клуб "Рома". В минувшем сезоне он провел 34 матча в Серии А, в которых отличился 13 раз и отдал десять результативных передач. В текущем сезоне чемпионата Италии футболист провел в составе "волков" 23 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Зенит Спартак Москва ЦСКА Премьер-лига России

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