КПЛ
Сегодня 18:00

Иностранный тренер сделал заявление о работе в Казахстане

©ФК "Актобе"

Главный тренер московского "Торпедо" Дмитрий Парфёнов, ранее работавший с "Актобе", вспомнил о своём опыте работы в Казахстане, передают Vesti.kz.

— Что вам дал период в Казахстане?

— "Это ценный опыт. В "Актобе" мы собрали команду практически с нуля, но весь чемпионат шли первыми-вторыми, боролись за золото, вышли в финал Кубка. Команда впервые за 11 лет взяла трофей. Я открыл для себя другую лигу — со своими лидерами, традициями, дерби. Очень непростой чемпионат, крепкий уровень. Сейчас "Кайрат" это доказывает: достойно выступает в Европе, пробился в Лигу чемпионов", — сказал Парфёнов в интервью "Чемпионату".

— Вас "Кайрат" удивил?

— В "Кайрате" всё чётко. Никто не шарахается. За исключением нескольких изменений стабильный состав, лучшая в Казахстане инфраструктура. Поэтому всё закономерно, — добавил специалист. 

Напомним, что Парфёнов возглавил "Актобе" в декабре 2023, проработав с клубом казахстанской премьер-лиги (КПЛ) до августа 2024 года.

УЕФА объявил решение по матчу "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 24 15 5 4 41-22 50
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 24 12 6 6 38-26 42
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 24 8 7 9 28-25 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 24 3 11 10 21-39 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →