Иностранный тренер сделал заявление о работе в Казахстане

Главный тренер московского "Торпедо" Дмитрий Парфёнов, ранее работавший с "Актобе", вспомнил о своём опыте работы в Казахстане, передают Vesti.kz.

— Что вам дал период в Казахстане?

— "Это ценный опыт. В "Актобе" мы собрали команду практически с нуля, но весь чемпионат шли первыми-вторыми, боролись за золото, вышли в финал Кубка. Команда впервые за 11 лет взяла трофей. Я открыл для себя другую лигу — со своими лидерами, традициями, дерби. Очень непростой чемпионат, крепкий уровень. Сейчас "Кайрат" это доказывает: достойно выступает в Европе, пробился в Лигу чемпионов", — сказал Парфёнов в интервью "Чемпионату".

— Вас "Кайрат" удивил?

— В "Кайрате" всё чётко. Никто не шарахается. За исключением нескольких изменений стабильный состав, лучшая в Казахстане инфраструктура. Поэтому всё закономерно, — добавил специалист.

Напомним, что Парфёнов возглавил "Актобе" в декабре 2023, проработав с клубом казахстанской премьер-лиги (КПЛ) до августа 2024 года.

