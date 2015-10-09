Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 08:59
 

Холанд шокировал признанием: что пугает самого сильного нападающего мира?

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд откровенно рассказал о своем огромном страхе, передают Vesti.kz

Нападающий "Манчестер Сити" признался, что не может избавиться от мысли о том, что ожидает его после жизни. 

"Я боюсь смерти, потому что не знаю, что будет дальше. Когда лежишь один в кровати, перед сном думаешь: "Что произойдет в тот момент, когда я умру? Куда я попаду? В рай или в ад?"" – цитируют Холанда NRK.

Футболист отметил, что утрата близких людей сильно повлияла на его восприятие жизни и смерти. 

"Я потерял бабушку, дедушку, моего агента. В прошлом году ушел и мой дядя, хотя на самом деле это был мой хороший друг, Ивар Эггья. Это тяжело, справляться с такими потерями сложно", – признался он.

Недавно стало известно, что Холанд принял решение по поводу своего будущего, выбрав между "Барселоной" и "Реалом". 

