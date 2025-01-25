Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Оралхан Омиртаев поделился подробностями перехода в стан "красно-белых", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что у Омиртаева был вариант перехода в молдавский "Шериф", однако сделка сорвалась.

"Мне позвонили и предложили перейти в "Актобе", я сразу согласился. Это один из сильнейших клубов Казахстана, который всегда ставит перед собой амбициозные задачи. Я хочу добиться новых успехов вместе с командой.

Клуб всегда нацелен на высокие результаты. В этом сезоне мы будем бороться за чемпионство, а также стараться одерживать победы в кубковых и еврокубковых матчах.

Мои первые впечатления отличные. Я знаком со многими игроками «Актобе», особенно с казахстанскими футболистами, с которыми уже играл вместе.

У меня большие амбиции. Впереди много важных матчей и турниров, и я буду стремиться забивать в каждой игре", – сказал Омиртаев в интервью пресс-службе клуба.