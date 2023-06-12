Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ

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Сегодня 19:31
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Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат России. Об этом игрок сообщил в беседе с корреспондентом Vesti.kz

"Если честно, я не лезу в эти дела, только если сам агент сообщает, но я сам концентрируюсь на футболе, на игре. Недавно агент сообщил, что есть вариант, но мне не говорили клуб. Чемпионат России? Скорее всего, да. "Ростов"? Опять же, ранее агент говорил об этом, но деталей я не знаю и не могу точно сказать, было ли предложение, - заявил Самородов. 

Ранее интерес к игроку со стороны клубов РПЛ подтверждали в "Актобе" и представители нападающего. 

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Самородов забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 12 матчах. В марте этого года 20-летний футболист также забил дебютный гол в составе сборной Казахстана, поразив ворота сборной Словении. 

Действующий контракт игрока с "Актобе" рассчитан до конца 2023 года.

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу Премьер-лига России Казахстанцы за границей

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