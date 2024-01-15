Игрок сборной Казахстана отказал европейским клубам

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков имел несколько предложений из Европы, однако предпочел остаться в "Тоболе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Успешная игра Чеснокова за сборную Казахстана и за "Тобол" в еврокубках привлекла несколько клубов, которые были готовы подписать игрока в качестве свободного агента.

Интерес к игроку был из разных стран, но конкретные предложения поступили от двух команд - венгерской "Кишварды" и турецкой "Касымпаши".

Сам Чесноков ранее публично заявлял, что нацелен уехать в Европу, однако в итоге решил остаться в "Тоболе". Возможно, это связано с тем, что вингер дал предварительное согласие костанайскому клубу на продление контракта и затем не мог отойти от этих договоренностей. При этом на игрока также серьезно претендовала "Астана".

Напомним, в минувшем сезоне Чесноков сыграл 34 матча за "Тобол" во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре голевые передачи. В частности, на его счету победный гол в финале Кубка Казахстана против "Ордабасы", а также дубль в составе сборной Казахстана в матче квалификации ЧЕ-2024 против Сан-Марино.