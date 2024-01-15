Игрок сборной Казахстана отказал европейским клубам

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Сегодня 12:10
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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков имел несколько предложений из Европы, однако предпочел остаться в "Тоболе", сообщает корреспондент Vesti.kz

Успешная игра Чеснокова за сборную Казахстана и за "Тобол" в еврокубках привлекла несколько клубов, которые были готовы подписать игрока в качестве свободного агента.

Интерес к игроку был из разных стран, но конкретные предложения поступили от двух команд - венгерской "Кишварды" и турецкой "Касымпаши".  

Сам Чесноков ранее публично заявлял, что нацелен уехать в Европу, однако в итоге решил остаться в "Тоболе". Возможно, это связано с тем, что вингер дал предварительное согласие костанайскому клубу на продление контракта и затем не мог отойти от этих договоренностей. При этом на игрока также серьезно претендовала "Астана".

Напомним, в минувшем сезоне Чесноков сыграл 34 матча за "Тобол" во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре голевые передачи. В частности, на его счету победный гол в финале Кубка Казахстана против "Ордабасы", а также дубль в составе сборной Казахстана в матче квалификации ЧЕ-2024 против Сан-Марино.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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