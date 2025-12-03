КПЛ
Сегодня 11:00

Игрок сборной Казахстана определился со своим будущим

Жан-Али Пайруз. Фото: ©КФФ

26-летний футболист сборной Казахстана Жан-Али Пайруз продлил контракт с "Елимаем", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

Пайруз защищает цвета "Елимая" с 2024 года. До этого он выступал за "Мактаарал", "Каспий", "Шахтёр-Булат" и "Шахтёр".

В минувшем сезоне футболист сыграл за семейский клуб 27 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.

"Елимай" завершил сезон КПЛ-2025 на четвёртом месте и впервые в истории клуба сыграет в еврокубках - Лиге конференций.

Ранее "Елимай" объявил об уходе нигерийского центрального защитника Самуэля Одеоибо.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

