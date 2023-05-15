Игрок "Кайрата" в критическом состоянии: клуб выступил с сообщением

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:41
©ФК "Кайрат"

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев получил тяжелейшую травму в матче с "Актобе" (2:1) в рамках девятого тура чемпионата Казахстана по футболу. В начале игры он столкнулся с форвардом "красно-белых" Элдером Сантаной и потерял сознание, сообщают Vesti.kz.

"Кайрат" победил "Актобе" и приблизился к лидерам КПЛ

По информации пресс-службы клуба, Буранчиев пришел в сознание. Игрок продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей.

Между тем, решением клуба, все средства с продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Казахстана "Кайрат" - "Атырау" будут перечислены Арсену и его семье.

Ранее была информация, что полузащитник был прооперирован.

В нынешнем сезоне 21-летний Буранчиев провел шесть игр - четыре в чемпионате и две в Кубке, результативными действиями не отметился.

Следующий матч в чемпионате страны "Кайрат" проведет на своем поле с "Кайсаром" 21 мая.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кайрат ФК КПЛ Актобе ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:44
КПЛ
"Не стал бы говорить, что я тащу команду". Жоао Пауло - о "Кайрате" и жуткой травме одноклубника
Сегодня , 13:16
КПЛ
Бразильский нападающий сделал заявление о предложении от сборной Казахстана
Сегодня , 12:41
КПЛ
Игрок "Кайрата" в критическом состоянии: клуб выступил с сообщением
Сегодня , 12:24
КПЛ
"Не думаю, что Самородов расслабился". Шомко - о поражении "Актобе" от "Кайрата" и критике Карповича
Сегодня , 07:18
КПЛ
Экс-защитник сборной Казахстана ушел с поста главного тренера клуба КПЛ
Вчера , 22:28
КПЛ
Стало известно о состоянии футболиста "Кайрата", потерявшего сознание во время матча
Вчера , 21:11
КПЛ
"Я ждал этого матча полгода". Кекер - о победе над "Актобе" и состоянии "Кайрата"
Вчера , 20:59
КПЛ
"Кайсар" одержал победу над "Тоболом" в КПЛ
Вчера , 20:32
КПЛ
Игрок "Кайрата" в критическом состоянии попал в реанимацию
Вчера , 20:15
КПЛ
"Самородов должен переосмыслить свои взгляды". Карпович - о "Кайрате", сборниках и Жоао Пауло
© 2008 - 2023 ТОО «EML»