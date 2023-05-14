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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Стало известно о состоянии футболиста "Кайрата", потерявшего сознание во время матча

Стало известно о состоянии футболиста "Кайрата", потерявшего сознание во время матча
©/t.me/alataufans1

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев прооперирован. Об этом сообщает телеграм-канал AlatauFans | ФК "Кайрат".

По данным паблика, состояние футболиста, который находится в реанимации, оценивается как крайне тяжелое. Руководители "Кайрата" и КФФ находятся в больнице и оказывают необходимую помощь.

Напомним, сегодня, 14 мая, в матче девятого тура КПЛ "Кайрат" принимал на своем поле "Актобе". Буранчиев столкнулся в начале игры с форвардом соперника Элдером Сантаной и потерял сознание. "Кайрат" выиграл этот матч со счетом 2:1. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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