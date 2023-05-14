Стало известно о состоянии футболиста "Кайрата", потерявшего сознание во время матча

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев прооперирован. Об этом сообщает телеграм-канал AlatauFans | ФК "Кайрат".
По данным паблика, состояние футболиста, который находится в реанимации, оценивается как крайне тяжелое. Руководители "Кайрата" и КФФ находятся в больнице и оказывают необходимую помощь.
Напомним, сегодня, 14 мая, в матче девятого тура КПЛ "Кайрат" принимал на своем поле "Актобе". Буранчиев столкнулся в начале игры с форвардом соперника Элдером Сантаной и потерял сознание. "Кайрат" выиграл этот матч со счетом 2:1.
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