Игрок "Кайрата" в критическом состоянии попал в реанимацию

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев получил тяжелейшую травму в матче с "Актобе". О состоянии игрока высказался главный тренер алматинцев Кирилл Кекер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Посвящаю победу от лица команды Арсену Буранчиеву. Он сейчас в больнице, в критическом состоянии. Мы желаем ему здоровья. Для нас это крайне сложный момент. В раздевалке есть люди, которые плакали. Он в тяжелом состоянии, для нас здоровье Арсена сейчас самое главное", - заявил Кекер.

Напомним, что Буранчиев столкнулся в начале игры с форвардом "Актобе" Элдером Сантаной и потерял сознание. "Кайрат" выиграл этот матч со счетом 2:1.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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