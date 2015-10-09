Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Вчера 15:53
 

Игрок из Европы отказался от Ла Лиги и Бундеслиги и выбрал КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Игрок из Европы отказался от Ла Лиги и Бундеслиги и выбрал КПЛ ©Depositphotos/lakasa studyo

Украинский защитник Иван Ордец рассказал, почему, имея предложения из ведущих европейских чемпионатов, в итоге продолжил карьеру в казахстанском "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Украинский защитник Иван Ордец рассказал, почему, имея предложения из ведущих европейских чемпионатов, в итоге продолжил карьеру в казахстанском "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Предложения из Европы и срыв трансфера

33-летний футболист признался, что перед подписанием контракта с "красно-белыми" рассматривал сразу несколько вариантов продолжения карьеры, включая топ-лиги Европы и Саудовскую Аравию.

"У меня были варианты в первой и второй Бундеслиге, высшей лиге Испании. Но когда они поступили, мы также рассматривали вариант из Саудовской Аравии. Около двух-трех недель мы вели переговоры, я разговаривал со спортивным директором и президентом. Так сложилось, что трансфер сорвался, время тянулось, и закрывалось трансферное окно. Все это время я поддерживал свою форму. Не хотел лежать дома и смотреть в потолок. Есть желание и есть здоровье, это главное, поэтому нужно играть", – рассказал Ордец.

Почему не "Кайрат"

Футболист также подтвердил, что изначально всерьёз рассматривал вариант с алматинским "Кайратом", прежде всего из-за географии и репутации города. Однако переговоры затянулись и в итоге не привели к соглашению.

"Изначально, когда мы рассматривали варианты, "Кайрат" подходил по локации. Алматы – хороший город, хорошо о нем наслышан. Но я никогда не был в Казахстане и не могу сравнивать города. Ни для кого не секрет, что Астана и Алматы – самые красивые. Переговоры с "Кайратом" мы вели около четерых недель. Они сами вышли на нас и сделали предложения. Пауз было много, клуб начал оттягивать, и я посчитал, что это было несерьезно. Неприятно, когда футболист не знает, насколько нуждается в нем клуб. Почувствовал, что в "Актобе" меня хотят больше. Сделал все усилия, чтобы перейти в этот клуб.
В Актобе я никогда не был, но надеюсь, что это хороший город. Слышал от ребят, что есть все необходимое для профессионального футболиста", – сказал Ордец.


Карьера и достижения

Трансферная стоимость Ивана Ордеца оценивается в 750 тысяч евро (443,2 миллиона тенге). Самым успешным этапом его карьеры стали годы в донецком "Шахтёре", с которым он дважды выигрывал чемпионат Украины, а также по три раза брал Кубок и Суперкубок страны.

Также защитник выступал за немецкий "Бохум", мариупольский "Ильичевец" и московское "Динамо", с которым завоевал бронзовые медали РПЛ сезона-2021/22. В период с 2014 по 2018 год Ордец провёл 12 матчей за сборную Украины, отметившись одним забитым мячом.

"Актобе" всухую обыграл европейский клуб после презентации Нани

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
6 февраля 21:15   •   не начат
Краснодар
Краснодар
(Краснодар)
- : -
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Краснодар
Ничья
Зенит
Проголосовало 84 человек

Реклама

Живи спортом!