Игрок европейской сборной неожиданно решил уехать из Казахстана

Защитник костанайского "Тобола" Давид Домжони уйдет из команды в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 27-летнего футболиста сборной Косово рассчитан только на шесть месяцев. У защитника есть другие варианты продолжения карьеры в Европе.

Что касается "Тобола", то Домжони провел в составе команды лишь четыре матча в КПЛ и один – в Кубке Казахстана.

За свою карьеру Домжони успел поиграть в таких командах, как "Тирана", "Лачи" (оба - Албания), турецкие "Манисаспор" и "Менеменспор", а также польский "Брук-Бет". За сборную Косово сыграл три матча.

Добавим, что ранее стало известно об отставке главного тренера "Тобола" Милича Чурчича, которого заменил Нурбол Жумаскалиев.