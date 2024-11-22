Игравший со сборную России футболист близок к принятию гражданства Казахстана

Российский вратарь столичного "Жениса" Мирослав Лобанцев близок к смене гражданства, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 29-летний голкипер отыграл пять полноценных сезонов в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), поэтому имеет право принять гражданство Казахстана.

В 2020 году воспитанник московского "Локомотива" перешел в петропавловский "Кызылжар", которому помог пробиться в еврокубки. Также играл за "Актобе", семейский "Елимай" и "Женис". Всего в сезоне-2024 провел 10 матчей и пропустил 13 мячей.

С 2011 года выступал за юношескую сборную России до 17 лет. Также защищал цвета молодежной сборной России до 21 года. 24 мая 2013-го получил вызов в первую сборную России. На матчи со Швецией и с Молдавией был включен в расширенный состав, но в окончательный список не попал.