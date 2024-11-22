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Игравший со сборную России футболист близок к принятию гражданства Казахстана

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Игравший со сборную России футболист близок к принятию гражданства Казахстана ©ФК "Женис"

Российский вратарь столичного "Жениса" Мирослав Лобанцев близок к смене гражданства, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Российский вратарь столичного "Жениса" Мирослав Лобанцев близок к смене гражданства, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 29-летний голкипер отыграл пять полноценных сезонов в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), поэтому имеет право принять гражданство Казахстана.

В 2020 году воспитанник московского "Локомотива" перешел в петропавловский "Кызылжар", которому помог пробиться в еврокубки. Также играл за "Актобе", семейский "Елимай" и "Женис". Всего в сезоне-2024 провел 10 матчей и пропустил 13 мячей.

С 2011 года выступал за юношескую сборную России до 17 лет. Также защищал цвета молодежной сборной России до 21 года. 24 мая 2013-го получил вызов в первую сборную России. На матчи со Швецией и с Молдавией был включен в расширенный состав, но в окончательный список не попал.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Сборная России по футболу Казахстан КПЛ Футбол Женис ФК

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