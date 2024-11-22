Фрэнсис Нганну объяснил ненависть к Джейку Полу

Экс-чемпион UFC и действующий обладатель пояса PFL камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну назвал причину неприязни к популярному американскому ютуберу Джейку Полу, передают Vesti.kz.

"Смотрите, Джейк ломает систему. Это очевидно. Понятно, что многим людям это не нравится. Он сейчас словно фрилансер, который полностью сам по себе. И это людям тоже не нравится. Все эти большие боссы всегда хотят одного — контролировать происходящее, писать сценарии и нарративы. И он мешает им в этом. Каждый раз, когда кто-то идет против системы, он должен быть готовым к тому, что сейчас ему прилетит. Причем прилетит больно. Не забывайте одну простую истину. Если вы против системы, то это не значит, что именно вы неправы", - цитирует Нганну vRINGe.com.

Напомним, 16 ноября 27-летний Пол разделил ринг с 58-летним Майком Тайсоном и победил легенду бокса решением судей по итогам восьми раундов. При этом Джейк подвергся критике за выбор возрастного соперника. В связи с этим он начал получать вызовы на бой от известных спортсменов - Тони Беллью, Карла Фроча, Дэниела Дюбуа и Артура Бетербиева, которые ко всему прочему не прочь хорошенько подзаработать на поединке с прибыльным видеоблогером. Сообщалось, что за бой с Тайсоном Пол заработает около 40 миллионов долларов, тогда как Майку достанется в районе 20 миллионов.

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