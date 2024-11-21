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Профи-бокс
Вчера 23:38
 

Еще один великий боксер вызвал на бой Джейка Пола

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Еще один великий боксер вызвал на бой Джейка Пола ©Кадр из видео

Один из лучших боксеров XXI века американец Андре Уорд захотел провести бой с популярным соотечественником и ютубером Джейком Полом, передают Vesti.kz.

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Один из лучших боксеров XXI века американец Андре Уорд захотел провести бой с популярным соотечественником и ютубером Джейком Полом, передают Vesti.kz.

"Я открыт для обсуждения (боя с Полом). Раз уж ты любишь драться с парнями постарше, я как раз из таких. Я не выходил на ринг семь лет, так что, думаю, это было бы интересно", - приводит слова Уорда vRINGe.com.


Напомним, 16 ноября 27-летний Пол провел бой с 58-летним Майком Тайсоном и победил легенду бокса решением судей по итогам восьми раундов.

40-летний Уорд завершил карьеру в 2017 году, на профи-ринге не потерпел ни одного поражения - одержал 32 победы, из них 16 нокаутом.

Ранее вызовы Полу бросали Тони Беллью, Карл Фроч, Дэниел Дюбуа и Артур Бетербиев.

Пол Джейк Уорд Андре Профессиональный бокс США

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