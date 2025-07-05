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Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец стал игроком клуба КПЛ

©ФК "Улытау"

Казахстанский футболист Динмухаммед Кашкен стал игроком талдыкорганского "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

Об этом семиреченцы сообщили в своих соцсетях.

"Футбольный клуб "Жетісу" рад сообщить о подписании контракта с 26-летним защитником Динмухаммедом Кашкеном, который перешел из клуба "Улытау".

Динмухаммед уже знаком талдыкорганским болельщикам - в 2018 году он выступал за нашу команду. За его плечами - внушительный опыт выступлений за казахстанские клубы: "Астана", "Актобе", "Кайсар", "Шахтер", "Хан-Тенгри", а также за литовский "Жальгирис", - пишет пресс-служба "Жетысу".

На международной арене Кашкен провел 11 матчей за молодежную сборную Казахстана (U-21), а также дебютировал в составе национальной сборной.

Ранее Кашкен находился в структурах "Атлетико" и "Касабланки", а также французского "Монако". В 2020 году молодой защитник был близок к подписанию контракта с болгарской "Славией".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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