"Худший матч". Бабаян раскритиковал "Астану" и похвалил только одного футболиста

Главный тренер "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал результат матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Елимаем". По его итогам столичные упустили лидерство в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астана, завершилась результативной ничьей - 3:3.

- Забили красивые три гола. Такая атмосфера была хорошая. Но то, что творилось в обороне - это недопустимо. Сломя голову бежали вперёд, так нельзя играть... Не добегаем, не дорабатываем. В атаке у нас были подходы, где мы либо передерживали, либо не забивали. Перерыв на матчи сборных не может служить оправданием. В плане наших оборонительных действий - это был наш худший матч. У нас было численное преимущество при контратаках, но так нельзя играть... Болельщикам спасибо! Проблем хватает: подкат на последней минуте на красную, плюс Аманович пропустит игру из-за перебора жёлтых.

Уже в следующем туре "Астану" ждёт непростой выезд в Костанай к "Тоболу". Но эту встречу пропустят дисквалифицированные Алекса Аманович и Ян Вороговский. Бабаян рассказал, как команда будет справляться без них.

- Мы, скорее всего, будем играть на натуральном поле, качество которого оставляет желать лучшего. Кипрас Кажуколовас выбыл из строя, сейчас не будет Вороговского. О "Тоболе" мы пока не думали, но так в обороне играть нельзя.

Рулевой столичных похвалил защитника Марата Быстрова, который всего лишь во второй раз за сезон вышел на поле в рамках КПЛ.

- Это единственный футболист сегодня, к которому по игре в обороне у меня нет никаких претензий. У него есть такое качество: если он даже не играет, он ждёт своего шанса и выходит на поле.

Отметим, что после потери очков "Астана" опустилась на второе место в таблице КПЛ. Теперь отставание от лидирующего "Кайрата" составляет два пункта.