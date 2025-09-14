КПЛ
"Худший матч". Бабаян раскритиковал "Астану" и похвалил только одного футболиста

Футболисты "Астаны".

Главный тренер "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал результат матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Елимаем". По его итогам столичные упустили лидерство в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астана, завершилась результативной ничьей - 3:3.

- Забили красивые три гола. Такая атмосфера была хорошая. Но то, что творилось в обороне - это недопустимо. Сломя голову бежали вперёд, так нельзя играть... Не добегаем, не дорабатываем. В атаке у нас были подходы, где мы либо передерживали, либо не забивали. Перерыв на матчи сборных не может служить оправданием.

В плане наших оборонительных действий - это был наш худший матч. У нас было численное преимущество при контратаках, но так нельзя играть... Болельщикам спасибо! Проблем хватает: подкат на последней минуте на красную, плюс Аманович пропустит игру из-за перебора жёлтых.

Уже в следующем туре "Астану" ждёт непростой выезд в Костанай к "Тоболу". Но эту встречу пропустят дисквалифицированные Алекса Аманович и Ян Вороговский. Бабаян рассказал, как команда будет справляться без них.

- Мы, скорее всего, будем играть на натуральном поле, качество которого оставляет желать лучшего. Кипрас Кажуколовас выбыл из строя, сейчас не будет Вороговского. О "Тоболе" мы пока не думали, но так в обороне играть нельзя.

Рулевой столичных похвалил защитника Марата Быстрова, который всего лишь во второй раз за сезон вышел на поле в рамках КПЛ.

- Это единственный футболист сегодня, к которому по игре в обороне у меня нет никаких претензий. У него есть такое качество: если он даже не играет, он ждёт своего шанса и выходит на поле.

Отметим, что после потери очков "Астана" опустилась на второе место в таблице КПЛ. Теперь отставание от лидирующего "Кайрата" составляет два пункта.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

