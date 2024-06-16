"Хотел поработать в еврокубках". Чурчич откровенно высказался об уходе из "Тобола"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:40
©ФК "Тобол"

Бывший главный тренер "Тобола" Милич Чурчич в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал свой уход из костанайского клуба. 

Сербский специалист отметил, что хотел продолжить работу в команде и выступить в еврокубках. 

"После полутора лет работы мы покинули клуб. Таково решение руководства, они действуют в интересах команды. Это было с одной стороны неожиданно, а с одной ожидаемо. Я хотел поработать с командой в еврокубках. Но уважаю решение руководства, желаю успехов команде в чемпионате, Кубке, еврокубках, благодарю болельщиков за ту поддержку, которые они нам оказывали. Думаю, мы оставляем команду в нормальном состоянии, она способна решать все задачи. 

Это большой опыт, мы завоевали два трофея, в то время как у клуба суммарно семь титулов в истории, считаю, это очень важно. 

Слухи о том, что мог уйти еще зимой? Это требует много времени, чтобы объяснить какова была ситуация в тот момент. После победы в Кубке Казахстана, я для себя решил, что для меня "Тобол" в приоритете, хотя было много предложений. Я хотел работать с этой командой. 

В этом сезоне мы создали практически новую команду, я хотел, чтобы сохранили костяк коллектив, хотя бы 50 процентов. Но в руководстве хотели собрать новый состав и я думаю сейчас команда способна решать высокие задачи", - заявил Чурчич. 

Напомним, что под руководством Чурчича "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и Суперкубок Казахстана, а также добрался до стадии плей-офф в квалификации Лиги конференций. Исполняющим обязанности главного тренера "Тобола" после ухода Чурчича стал Нурбол Жумаскалиев. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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